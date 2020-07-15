Эвелина Хромченко показала себя без очков и с наращенными волосами

Известная телеведущая и признанный эксперт моды не побоялась предстать без своей основной фишки в образе.

Телеведущая Эвелина Хромченко прочно ассоциируется у зрителей и поклонников шоу «Модный приговор» на Первом канале с акцентной черной оправой на лице. Редко, если и вовсе никогда, она выходит в свет без своего аксессуара. Но во время общения в Сети с подписчиками журналистка и имиджмейкер не побоялась показать себя без очков.

По просьбе одной из подписчиц Хромченко опубликовала фото, на котором предстала не только без очков, но и с наращенными волосами.

«Вот, для журнала Allure снимали. На волосах – экстеншены» — прокомментировала свой образ Хромченко.

Стоит признать, что без своей «визитной карточки» Хромченко неузнаваема. Она выглядит невероятно молодо, эффектно и, бесспорно, красива, но очки так слились с ее внешностью, что без них одна из влиятельнейших в мире отечественной моды женщин не похожа сама на себя.

К слову, для Хромченко очки – не просто стильный аксессуар. У знаменитой телеведущей плохое зрение еще со школы, и звезда предпочла классический метод корректировки.