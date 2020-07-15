«Стыдно просить»: дочь Кончаловского и Толкалиной пожаловалась на финансовые трудности

19-летняя дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария Михалкова-Кончаловская рассказала о финансовых трудностях. Девушка не стала идти по стопам родителей и строить театральную или кинокарьеру. В настоящий момент она планирует поступать в один из вузов Москвы, чтобы изучать искусство.

Как у любого начинающего художника, заказов у Марии пока немного, соответственно, и заработка. Из-за нехватки средств ей даже пришлось отказаться от свадьбы с возлюбленным из Калининграда Никитой Кузьминым, живя с ним гражданским браком.

«Я придерживаюсь позиции, что нужно самому себя содержать, если тебе исполнилось 18 лет. И не важно, сколько зарабатывают твои родители», — рассказала она изданию 7days.ru.

Денег ни у отца, ни у матери Михалкова-Кончаловская брать не желает. На это родительница только вздыхает и признается, что сама когда-то была точно такой же. Она не только не просила средств у родственников, но, напротив, старалась помочь им. Еще с детства она стала участвовать в спектаклях на воде, получая за это неплохой гонорар.