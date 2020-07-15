«Маленькая Кристина!»: внучка Пугачевой в шикарном авто блеснула длинными ногами

Многие почитатели звездного семейства заметили, что Клавдия с возрастом стала больше походить на Орбакайте.

Дочь Кристины Орбакайте, Клавдия, всегда была похожа на своего отца — бизнесмена Михаила Земцова. Однако дети с возрастом часто меняются, перенимая по очереди черты разных родственников. К своим восьми годам девочка тоже изменилась – по крайней мере фигурой она теперь точно сильно напоминает старшую дочь Аллы Пугачевой.

Это стало особенно заметно из последнего поста Клавы в ее личном блоге. Малышка позировала, сидя в шикарном белом авто, вытянув длинные ноги.

«Маленькая Кристина!», «На мамочку похожа», «Вот здесь очень на маму похожа», «Красавица, модель с длинными ножками», «Кристи в детстве!» — написали фолловеры в аккаунте Земцовой.

Отметим, что семья Кристины Орбакайте в настоящий момент прибывает у себя дома в Майами, где они и пережили карантин. Певица обожает море и, поскольку гастроли она себе позволить не может, старается все свободное время посвятить отдыху у воды.