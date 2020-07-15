Подруга Телегина назвала зарплату хоккеиста и сумму, которую он готов платить Пелагее на ребенка

Подруга хоккеиста Ивана Телегина заявила, что сегодня зарплата известного спортсмена равняется 3,5 миллиона рублей в месяц. При этом он готов платить алиментами исполнительнице 16 процентов от этой суммы. Дело в том, что у игрока есть еще сын от предыдущих отношений. При этом сама певица, как утверждает подруга Телегина, хочет получать 25 процентов на содержание дочери Таисии.

«Пелагея может рассчитывать лишь на 560 тысяч рублей в месяц. И это очень хорошие деньги!» Подруга Ивана Телегина

Также подруга хоккеиста заверила, что квартира звезд покупалась в свое время на деньги именно Ивана Телегина. Он в знак любви и уважения подарил апартаменты матери певицы. Как заверила подруга Телегина, за годы отношений Пелагея израсходовала огромные деньги, заработанные игроком. Речь идет о сумме в триста миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Пелагея и Иван Телегин не смогли сохранить крепкую семью и расстались. У них есть общая дочь Таисия, которая на постоянной основе сейчас проживает со своей мамой. Сторона Телегина утверждает, что певица не дает хоккеисту видеться регулярно с дочкой.