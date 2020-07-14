«В обалденной форме!»: 46-летняя Высоцкая в мини-шортах блеснула спортивными ногами

Юлия Высоцкая известна не только своими ролями в кино и театре, но и кулинарным мастерством. Вот уже 22 года она замужем за Андреем Кончаловским. Муж часто снимал ее в своих фильмах. У них есть сын Петр, и дочка Мария, которая после ДТП уже длительное время находится в коме. Супруги много путешествуют, старясь отвлечься от рутины городской жизни. А Юлия также дразнит поклонников изысканными блюдами, но при этом умудряется оставаться в форме в свои 46 лет.

Так накануне она предстала в ярком желтом платье и кардигане. Высоцкая намекнула, что собралась на прогулку с мужем. Примечательно, что сама она часто катается на велосипеде и даже мопеде. Она никогда не осуждает женщин, которые носят мини. Сама актриса тоже себе позволяет броские молодежные образы. Во время одной из прогулок она предстала в поло и джинсовых мини-шортах. Наряд подчеркнул ее загорелые и рельефные ноги.

«Хочу и буду», — написала Она.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Юлия. Многие одарили ее комплиментами и отметили, что не каждая женщина в столь зрелом возрасте так молодо выглядит. «Блин, клевая», «Вы такая красивая! Стройная, изящная, спортивная!», «Юля, вы просто в обалденной форме!!!», «Какая стройная», «И снова приятно удивили», «Такие ноги роскошные, рельефные», «Такая хорошка, крутая», «Прям девочка», — прокомментировали пост подписчики.