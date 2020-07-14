Отдых в Сочи: Татьяна Навка в костюме-пижаме и без макияжа запечатлелась после похода в баню

Татьяна Навка и Дмитрий Песков в мае переболели коронавирусом. Фигуристка быстро оправилась от недуга. В июне она даже отправилась в путешествие вместе с пятилетней дочкой Надеждой. Они побывали в местам Золотого кольца. Больше всего спортсменку восхитились красоты Карелии, а ее наследница смогла примерить русские народные наряды и даже побить в колокол.

А на днях Татьяна добралась до Сочи. На отечественном курорте она бывает почти каждый год. Как и в 2018 году, девушка решила устроить фотосессию у бассейна. Фигуристка предстала в стильных образах — от комбинезонов до платьев макси. Днем она плескалась в бассейне с дочкой, а вечер посвятила релаксу. Навка сообщила, что сходила в баню с друзьями. После этого она отдыхала на природе, сидя в подвесном кресле.

Если днем она была облачена в вечерние луки, то теперь позировала в костюме пижамного стиля и мягких тапочках. 45-летняя фигуристка предстала без макияжа, а ее волосы были собраны в пучок.

«Сочи. Горы. Друзья. Баня», — написала она.

Поклонники признались, что завидуют звезде. Они оценили ее образ, но без косметики ее также многие фанаты вовсе не узнали. «Вы на себя не похожи на этих фото», «А почему вы не похожи на Татьяну Навку?», «Татьяна, какая вы красавица. Эталон женственности и элегантности», «Таня помолодела и стала с Надюшкой одно лицо», «А Наденька на вас очень похожа», «Такая молоденькая», «Лучшее сочетание для лучшего вечера. Вы как всегда — неотразимы!» — прокомментировали пост подписчики.