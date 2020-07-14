«От Смерфита?»: Боня получила цветы от таинственного незнакомца

40-летняя Виктория Боня получила цветы от таинственного незнакомца. Вот уже несколько месяцев телеведущая и блогер проводит время в Монако: активно нарабатывает связи, занимается спортом. В критический момент, когда бывший возлюбленный Вики — богач Алекс Смерфит — заболел, Боня была рядом с ним.

Во вторник же, 14 июля, Виктория похвасталась публике цветочным подарком от инкогнито. Некто, кого Боня скрывает от чужих глаз, преподнес модели растительную композицию из роз разного оттенка. Цветы сформировались в английское слово love. Упаковано все было в белоснежную коробку с золотой подложкой. Вика, в свою очередь, предпочла сохранить интригу и не рассказывать, от кого получила презент.

«Красиво!» — емко описала она свои чувства.

Вместе с цветами Вика не преминула и хвастнуть фигурой. Судя по всему, посылку Боня получила сразу после тренировки, потому что в кадре она появилась в спортивном бра и облегающих шортах из одного комплекта.

Фолловеры же Бони уверены: букет — некая благодарность Вике за помощь и поддержку в трудный период. «Очевидно, что цветы от Алекса», «Букет от Смерфита?», «Вы немножечко набрали! Так даже лучше», «Как всегда красавица», «Обворожительна», — высказались они.