Дочка Толкалиной и Кончаловского объяснила, почему отменила свадьбу

Любовь Толкалина раньше состояла в гражданском браке с Егором Кончаловским. Но их отношения разладились в 2011 году, а потом они окончательно расстались. От этого союза появилась дочка Мария. Девушка очень близка с матерью и общается с новой семьей отца. Наследница актрисы уже стала жить самостоятельно. В прошлом году она переехала в Санкт-Петербург со своим женихом, молодым человеком по имени Никита Кузьмин. Он из Калининграда и имеет свой IT-бизнес.

Ранее Дочка Толкалина объявила, что готовится к свадьбе. Она решила связать себя узами брака. Влюбленные ради торжества переехали обратно в Москву. А потом появились слухи, что они тайно поженились. Но на днях она объяснила, что слух пустила ее мама, но она все еще свободная девушка без штампа в паспорте.

«Я живу в так называемом гражданском браке», — призналась Михалкова.

Девушка пояснила, почему свадьбу пришлось отметить. Свою роль сыграл коронавирус. Пандемия помешала устроить торжество этим летом. Также Мария считает, что сама себя должна содержать, поэтому и на свадьбу хочет накопить деньги лично, хотя бы часть.

«Папа предлагал взять расходы на себя, но я отказалась. Считаю, стыдно просить деньги у родителей, стыдно, живя в хорошей, обеспеченной, известной семье, иметь машину в 18 лет. Ясно же, что она не твоя. Ты ее не заработал, ничем не заслужил», — высказалась юная особа, сообщает издание «7 дней».

Напомним, что Мария растет творческой девушкой. Она хотела поступать в Питерскую академию художеств. Дочка Толкалиной занимается рисованием и проявляет интерес ко многим направлениям: мультипликации, графике и сценографии. Но теперь она ищет вуз в Москве, где будет учится.