Мамина красавица: Климова с малышкой Беллой посетила салон красоты

Актриса нарядила четырехлетнюю дочку в разноцветный свитер и розовые брючки, а на голове повязала бантик.

Звезда сериала «По законам военного времени» Екатерина Климова регулярно публикует снимки своей младшей дочери от Геллы Месхи, четырехлетней Изабеллы. Девочка растет настоящей красавицей и умиляет поклонников актрисы своей схожестью с мамой. После отмены самоизоляции артистка с наследницей поспешили на шопинг и выбрали одинаковые наряды, которые еще сильнее подчеркнули сходство дочки и родительницы.

На этот раз мама взяла малышку с собой в салон красоты. Она нарядила Беллу в яркие вещи – разноцветный свитер и розовые брючки, а на голову подвязала модный бантик. Девочка забавно позировала маме сидя в кресле, и Климова решила поделиться кадрами с маленькой модницей в своем Instagram.

Кстати, малышка Белла растет настоящей хозяюшкой. Она помогает маме ухаживать за садом и выращивать овощи и ягоды в огороде. Не так давно девочка похвасталась самым первым урожаем, который вырос у них на грядке. «Вот какой у нас большой огурец, — показала овощ Белла, — мы его отрастили».