Звездный дуэт: Лиза Галкина в брюках-скинни пустилась в пляс под аккомпанемент брата

Шестилетняя Лиза Галкина в практичной одежде устроила артистичные пляски под аккомпанемент брата. Ранее дочь Примадонны неоднократно поражала публику серьезностью рассуждений, острым слухом, натренированным голосом и отличным знанием иностранных языков. Сейчас же выяснилось, что Галкина еще и может танцевать, да так заразительно, что и наблюдатели притопывают на месте.

В фанатском аккаунте Галкиной появилось видео танца, на котором Лиза появилась в брюках скинни универсального, песочного цвета и голубой рубашке. Одежда не препятствовала малышке вытворять различные пируэты: некоторые действия Лиза, судя по всему, почерпнула из танца «Чикаго» 30-х годов. Позже малышка перешла на произвольные трюки: Галкина крутила длинными волосами, кокетливо подпрыгивала и всячески зажигала присутствующих. Гарри все это время находился рядом за пультом управления звуком как истинный диджей, подначивая сестру.

В полном восторге остались комментирующие. «Косой как лассо размахивает», «Дети развиваются с младенчества, это сразу видно», «Какая прелесть эта парочка», «Настоящий талант не отнимешь», «Не перестаю ими восхищаться», «Очень тонко слышащая и обаятельная особа», — не скупились на комплименты они.