«Потрясающая!»: невеста Джейсона Стэтхэма в рубашке бойфренда похвасталась стройными ногами

Голливудский актер Джейсон Стэтхэм и супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли вместе уже 10 лет. За это время у пары появился сын Джек Оскар, которому уже исполнилось 3 года. Но ни беременность, ни карантин, который случился во всем мире из-за пандемии коронавируса, никак не сказались на фигуре подруги героя боевиков и криминальных драм.

Супермодель регулярно публикует селфи и фото, на которых хвастается отличной фигурой. На этот раз девушка продемонстрировала свои бесконечно длинные стройные ноги. Она выбрала белую рубашку с мужского плеча и запечатлелась под яркими лучами солнца.

«Рубашка бойфренда» — написала звезда, намекая, что кроме этой вещи на ее теле больше ничего нет.

Поклонники пришли в восторг. Они поспешили усыпать любимицу комплиментами. Конечно, не обошлось и без вопросов, где же Стэтхэм и как он допускает такой фотоконтент.

«Потрясающая!», «Восхитительная», «Красавица», «Королева», «Такая красивая девушка», «Где Джейсон Стэтхэм?», «Сказочно красивая» — пишут в комментариях.

К слову, на днях другая супермодель Ирина Шейк напомнила миру длину своих красивых ног. Она запечатлелась в купальнике, который подчеркнул ее загар и невероятно стройную фигуру.