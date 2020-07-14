Крошечная дочь Эмина в «летящей» блузке с рукавами-крыльями станцевала под новый трек отца

Маленькая дочь исполнителя Эмина Агаларова и модели Алены Гавриловой станцевала под новый трек отца. Неделю назад певец и предприниматель презентовал общественности песню «МММ» про чувства мужчины к женщине. Трек удостоился многочисленных репостов от коллег, но главным критиком для многодетного отца стала самая младшая дочь — Афина.

Недавно исполнитель вновь встретился с малышкой после небольшого перерыва. Агаларов наблюдал за тем, как девочка занимается своими игрушками в нарядной «летящей» шифоновой блузке с крылышками нежно-розового цвета и белых свободных брючках, а затем включил для нее свой новый трек. Судя по всему, песня папы девочке понравилась, потому что она немного покачалась на ходу, а затем отправилась играть дальше.

Действия Афины вызвали умиление и у остальных присутствующих. Наблюдающие хлопали в ладоши и широко улыбались. Отметили очарование девочки и в социальных сетях. Некоторые продолжают ждать, когда смогут официально увидеть лицо девочки. Другим же хватает лишь кадров со спины. «Афи оценила песню!», «Ну какая же она у вас куколка», «Нарядная малышка», «Зажигательно подвигалась», «Тоже артисткой будет? Слух вроде есть», «Она чудо», — высказались они.