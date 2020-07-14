«Какая счастливая улыбка»: Татьяна Навка запечатлела, как пятилетняя дочка резвится в бассейне

Татьяна Навка после карантина стала постепенно возвращаться к обычной жизни. Она успела побывать на Параде Победы вместе с мужем Дмитрием Песковым и пятилетней дочкой Надеждой. А вскоре после торжественного мероприятия спортсменка отправилась в путешествие по Золотому кольцу. Еще недавно она публиковала фото из Углича, а также из Карелии, где познакомила наследницу с русскими традициями и показала старинные церкви и избы. А накануне спортсменка добралась до Сочи.

В первый же вечер Навка опубликовала снимки, на которых позирует в бассейне. Она предстала в черном купальнике-бюстье, блеснув роскошной фигурой. В один миг фигуристка развеяла слухи о беременности, которые ходили последние месяцы. А на следующий день она запечатлела в бассейне уже свою дочку. Надя плавала на надувном круге в виде лебедя. Девочка улыбалась, позируя в лучах солнца. Ее волосы были собраны в хвостик.

Поклонники восхитились красотой маленькой девочки. Многие отметили, что она унаследовала все самое лучшее от родителей. «Какая милашка», «Какая счастливая улыбка», «Заслуженный отдых», «Лебедь просто огромный», «Маленькая принцесса», «Она сама лебедь», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

Напомним, что дочка Навки занимается фигурным катанием. Мама сама тренирует девочку. Надя уже успела завоевать множество медалей, а также выступала в ледовых шоу своей родительницы. Помимо всего прочего, малышка занимается балетом и изучает иностранные языки.