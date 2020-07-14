«В прошлой жизни погибала на войне, защищая мужчину»: Волочкова предалась «воспоминаниям»

Слова нового возлюбленного балерины Анастасии Волочковой, адресованные его любимой женщине, стали достоянием общественности. Причем об этом рассказала сама танцовщица, которая привела его, надо признать, очень яркое высказывание.

«Однажды я совершенно случайно встретилась с человеком, который смотрит, кем ты был в прошлой жизни. По его словам, я погибала на войне, защищая мужчину. Но это было в прошлой жизни. Теперь мужчины защищают меня».

Анастасия Волочкова

Как сказала звезда, к новому избраннику у нее повышенные требования. Как она считает, рядом с ней может находиться только сильный и очень влиятельный человек. Слабакам рядом с танцовщицей просто не место. Звезда отметила, что любимый одаривает ее корзинами с розами и бриллиантами. Правда, из-за пандемии свадьба с бойфрендом, которая ранее была запланирована на осень, под большим вопросом, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Анастасия Волочкова уже больше года встречается с неким мужчиной, которого не представляет широкой общественности. Есть мнение, что она выдумала всю историю с бойфрендом и на самом деле одинока.