Ольга Казаченко: «Жена Вадима перечисляет на ребенка 14 тысяч рублей»
Видео
Поженятся ли Мирослава Карпович и Павел Прилучный: появилось видеопредсказание
Видео

«В прошлой жизни погибала на войне, защищая мужчину»: Волочкова предалась «воспоминаниям»

Звезда, возможно, уже этой осенью отправится под венец.

«В прошлой жизни погибала на войне, защищая мужчину»: Волочкова предалась «воспоминаниям»
Волочкова привела цитату любимого мужчины о себе/http://globallookpress.com/

Слова нового возлюбленного балерины Анастасии Волочковой, адресованные его любимой женщине, стали достоянием общественности. Причем об этом рассказала сама танцовщица, которая привела его, надо признать, очень яркое высказывание.

«Однажды я совершенно случайно встретилась с человеком, который смотрит, кем ты был в прошлой жизни. По его словам, я погибала на войне, защищая мужчину. Но это было в прошлой жизни. Теперь мужчины защищают меня».

Анастасия Волочкова

Как сказала звезда, к новому избраннику у нее повышенные требования. Как она считает, рядом с ней может находиться только сильный и очень влиятельный человек. Слабакам рядом с танцовщицей просто не место. Звезда отметила, что любимый одаривает ее корзинами с розами и бриллиантами. Правда, из-за пандемии свадьба с бойфрендом, которая ранее была запланирована на осень, под большим вопросом, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Анастасия Волочкова уже больше года встречается с неким мужчиной, которого не представляет широкой общественности. Есть мнение, что она выдумала всю историю с бойфрендом и на самом деле одинока.

Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостиНовости google

Тэги

Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостиНовости google
Loading...