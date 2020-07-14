«Мечты в умах кружатся»: Владимир Кузьмин очаровал пользователей снимком из юности

Далеко не все фанаты узнали известного музыканта.

Музыкант Владимир Кузьмин в Instagram поделился снимком из далекой юности. Отметим, что сейчас популярному певцу уже 65 лет.

«Мечты, мечты, мечты в умах кружатся», — подписал он снимок, на котором ему примерно 20 лет.

«Боже, какой красавец! Даже не сразу узнала, а узнав, обалдела… Не видела раньше это фото! Великолепен!» «Шикарное фото», «Как молоды мы были», — отметили в комментариях подписчики.

Напомним, что Владимир Кузьмин в восьмидесятых годах прошлого века на протяжении нескольких лет встречался с примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. Правда, свадьбой их роман так и не завершился. Они в итоге расстались.

Сейчас Владимир Кузьмин живет со своей третьей супругой Екатериной Трофимовой. Ранее он уходил от нее к любовнице Светлане Карпухиной, с которой был вместе несколько лет, но вернулся к супруге. Как рассказывал певец, он до сих пор помогает деньгами девушке. К примеру, оплачивает ей съемную квартиру.