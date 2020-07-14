«Буду скучать»: дочка Заворотнюк готовится съезжать от больной матери

24-летняя старшая дочь Анастасии Заворотнюк, Анна, вернулась из Америки в прошлом году, когда стал известен диагноз ее звездной мамы. Девушка проживает вместе с семьей родительницы в загородном особняке в Крекшино, и регулярно публикует фото из дома, а также снимки на фоне природы поселка.

Анна Заворотнюк сообщила, что скоро переедет из маминого дома. И девушка очень ждет этого момента, который должен произойти в начале осени. Сейчас в ее квартире идет ремонт, и он как раз должен закончиться к тому времени. Дочка «прекрасной няни» призналась, что после длительной жизни в Нью-Йорке ей не хватает ощущения мегаполиса.

«Хочу поскорее оказаться в гуще московской жизни и, выходя на улицу, встречать людей», — предвкушает Анна.

Но она уверена, что будет тосковать по материнскому родительскому гнезду: «После переезда я буду скучать и на выходные все равно уезжать за город», — заверила наследница «прекрасной няни». То есть маму она покидает не насовсем, а намерена просто отселиться из ее дома.

К слову, с Анастасией Заворотнюк и ее супругом Петром Чернышевым проживает ее мама, а также еще двое наследников: общая с фигуристом дочка Мила, которой скоро исполнится два годика, и сын Майкл от предыдущего брака, который на днях отметил 20-летие.