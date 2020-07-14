«Хочется лялечку в доме»: Муцениеце задумалась о появлении третьего ребенка

Недавно сменившая статус актриса Агата Муцениеце задумалась о рождении третьего ребенка. Почти месяц назад знаменитость развелась с супругом – актером, наиболее известном по сериалу «Мажор» Павлом Прилучным. Несмотря на расставание, пара продолжает совместно воспитывать семилетнего Тимофея и четырехлетнюю Мию.
Сейчас дети проводят время с папой и его новой пассией – актрисой Мирославой Карпович в Ялте. Во вторник, 14 июля, вдруг выяснилось, что Агата не знала, с кем будут находиться ее дети. Поклонникам Муцениеце призналась, что отпускала сына и дочь на отдых только с папой.
Недавно же Агата дала полноценное интервью, посвященное детям. В нем мама двоих малышей призналась, что спустя время, когда она отойдет от болезненного расставания, не исключено, что все же задумается о появлении ребенка от нового мужчины. Пока же Муцениеце продолжает признаваться Павлу в чувствах и не исключает, что когда страсти утихнут, они поженятся вновь.
«Я не исключаю, что захочу родить еще. Ведь я достаточно молодая, и организм у меня еще достаточно крепкий. Но вообще сейчас у меня на первом месте мои малыши, и пока я не представляю эту историю с другим мужчиной», — призналась она журналу Grazia.
Агата призналась, что сейчас, когда ее дети уже выросли, ей очень не хватает их непосредственности. Вспоминая свои ощущения от рождения детей, актриса первым делом упоминает запах.
«Буквально хочется лялечку в доме: она же приносит с собой особенную атмосферу и непередаваемый запах. Так что, кто знает», — подытожила она.