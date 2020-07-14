«Хочется лялечку в доме»: Муцениеце задумалась о появлении третьего ребенка

Недавно сменившая статус актриса Агата Муцениеце задумалась о рождении третьего ребенка. Почти месяц назад знаменитость развелась с супругом – актером, наиболее известном по сериалу «Мажор» Павлом Прилучным. Несмотря на расставание, пара продолжает совместно воспитывать семилетнего Тимофея и четырехлетнюю Мию.

Сейчас дети проводят время с папой и его новой пассией – актрисой Мирославой Карпович в Ялте. Во вторник, 14 июля, вдруг выяснилось, что Агата не знала, с кем будут находиться ее дети. Поклонникам Муцениеце призналась, что отпускала сына и дочь на отдых только с папой.

Недавно же Агата дала полноценное интервью, посвященное детям. В нем мама двоих малышей призналась, что спустя время, когда она отойдет от болезненного расставания, не исключено, что все же задумается о появлении ребенка от нового мужчины. Пока же Муцениеце продолжает признаваться Павлу в чувствах и не исключает, что когда страсти утихнут, они поженятся вновь.

«Я не исключаю, что захочу родить еще. Ведь я достаточно молодая, и организм у меня еще достаточно крепкий. Но вообще сейчас у меня на первом месте мои малыши, и пока я не представляю эту историю с другим мужчиной», — призналась она журналу Grazia.

Агата призналась, что сейчас, когда ее дети уже выросли, ей очень не хватает их непосредственности. Вспоминая свои ощущения от рождения детей, актриса первым делом упоминает запах.