«Так выглядит счастье»: 51-летняя Бондарчук блеснула идеальной фигурой на фото с возлюбленным

Светлана Бондарчук недавно вернулась из Крыма. Светская львица сразу после карантина решила отдохнуть на море. Она не скрывает, что любит путешествовать. Компанию ей часто составляет возлюбленный Сергей Харченко. На отдыхе 51-летняя бизнесвумен без стеснения носила платья-сорочки и демонстрировала фигуру в купальнике. Она обладает эффектной моложавой внешностью, поэтому часто публикует пикантные фото.

Не раз Бондарчук подвергали критике за откровенные кадры. Она является не только мамой, но и бабушкой, поэтому на звезду часто обрушивалась волна негатива за полуобнаженные фото. Но сама светская львица уже отвечала на критику. Она заверяла, что не видит ничего плохого в эстетической красоте. Вот и теперь Светлана опубликовала фото, сделанное на отдыхе. Она предстала в кадре на пляже. Блондинка бежала в футболке и трусах за руку с возлюбленным.

Модель блеснула стройными ногами и изящными бедрами. Она вновь восхитила поклонников своей безупречной фигурой.

«Вот так выглядит счастье», — отметила Инна Маликова. «Так приятно, радостно на вас смотреть!», «Ноги, отпад», «Какой божественный пейзаж», «Офигенно! Такие жизнерадостные», «Фигура роскошная», «Идеальная, и ноги, и руки», «Потрясающая пара», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Бондарчук любит заниматься йогой и часто уделяет время спорту. Это помогает звезде следить за фигурой. Дома у светской львицы висят картины, на которых она запечатлена обнаженной.

Напомним, что после расставания с Федором Бондарчуком она сначала встречалась с Сергеем Табуновым, но их роман продлился не дольше года. Потом Светлана стала строить отношения с Харченко. С бывшим возлюбленным она сохранила дружеские отношения.