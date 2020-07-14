«Совершенно не занимался проектом»: вокруг «дома славы» Давида Манукяна разгорается скандал

Давид Манукян, или Дава, известный как тиктокер и бойфренд Ольги Бузовой, затеял некоторое время назад собственный проект по выращиванию из обычных парней и девчонок настоящих звездных блогеров. Для этого он собрал дюжину желающих под одной крышей, которую назвал Super House. Однако слава в результате получилась только скандальной, причем не виртуально, а наяву — несколько ребят разочаровались в проекте и хлопнули дверью.

Так, начинающий блогер Владислав Илюшенов снял несколько видео, в которых рассказал, как на самом деле устроен проект Давы. Его и других ребят менеджеры Манукяна заставляли делать бесплатную рекламу, а также запрещали брать личные коммерческие предложения, которые, к слову, сулили неплохой заработок молодым людям.

Но за месяц, что провели в «Доме» Давы молодые люди, они не заработали ничего и не стали знаменитыми. А когда несколько человек озвучили желание уйти, их просто выставили за дверь посреди ночи.

Причем, по словам Илюшенова, сам бойфренд Бузовой, кажется, не был заинтересован в появлении новых звезд TikTok.

«Проблема была в том, что Давид совершенно не занимался проектом, в который сам же вложил деньги. Он не пытался со мной связаться или извиниться. Зато его родственники звонили, просили удалить ролики», — рассказал «СтарХиту» блогер.

Сам Давид Манукян никак не прокомментировал скандал с его Super House. А вот его мама и брат проявили невероятную активность, уверяют подопечные Давы.

«Все в этом «Доме» тряслись за репутацию Давы и сейчас продолжают это делать. Поэтому они ничего не комментируют. Его брат и мама действительно с нами связывались, но ни о каких извинениях речи не шло», — сообщил другой участник проекта Артур Вишневский.

Вишневский тоже снял видео, в котором рассказал о происходящем в «Доме». И родственники Манукяна требовали удалить их.

К слову, парни не имеют претензий к самому Давиду Манукяну. Скорее, дело тут в невежестве персонала — менеджеров и администраторов Super House. Из-за которых, собственно говоря, и страдает сейчас репутация Давы.