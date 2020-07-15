«Ревность или нечто маниакальное?»: зачем Наталья Фриске копирует мертвую сестру Жанну

Недавно в Интернет попала видеозапись с закрытой вечеринки, на которой младшая сестра Жанны Фриске Наталья выступает в ее розовом платье и исполняет знаменитую композицию артистки «Где-то летом». На Наталью тут же обрушился шквал критики.

Прежде всего, молодую женщину стали обвинять в попытках скопировать поведение сестры и занять ее место на большой сцене. Кто-то заговорил о банальной зависти.

А как можно расценивать поведение Натальи на вечеринке с точки зрения психологии? Может быть, это действительно попытка влезть в шкуру другого человека?

На эту тему Teleprogramma.pro поговорила с известным психологом Анной Завгородневой.

«Здесь неуместно было бы говорить о попытках превратиться в другого человека. Нужно понимать, что происходило на той закрытой вечеринке.

Может быть, со стороны Натальи — это действительно дань памяти сестре. Недавно по телевизору показывали совершенно замечательный фильм «Брат-2» с Сергеем Бодровым, — комментирует Анна Завгороднева. — Журнал Esquire готовил номер про его героя Данилу Багрова, также готовилась публикация о Викторе Цое.

Кроме того, мы знаем, что, после смерти солиста группы «Король и шут» Михаила Горшенева, его брат продолжает выступать вместе с группой как солист. Он воплощает незавершенные идеи коллектива в жизнь.

Вряд ли все эти мероприятия можно назвать попыткой заработать на имени ушедших людей или влезть в их шкуру.

Я не думаю, что в выступлении Натальи есть психологическая подоплека, помимо того, что это дань памяти сестре».

— Кто-то говорит о зависти…

— Нет, я не думаю, что речь идет о зависти. Наталья предпринимала попытки продвинуть себя в шоу-бизнесе. И какое-то время даже выступала с группой «Блестящие». Но что-то не совпало.

И человек реализовал себя совершенно в другой стезе. Видимо, музыкальные и артистические таланты есть у обеих сестер. И почему бы не воспользоваться своим талантом на мероприятии, где уместно использовать образ сестры?

Таким образом Наталья, видимо, хотела показать, что мы помним, любим и с удовольствием слушаем песни Жанны.

— В Интернете пишут, что Наталья старалась подражать Жанне во всем. Часто ли вы сталкиваетесь с явлением, когда братья или сестры копируют друг друга? Как к этому явлению относятся психологи?

— На практике с копированием я не сталкивалась. Но это совершенно не означает, что такого не может быть. Подобные случаи даже описывались в литературе, особенно когда дело касалось каких-то детективных историй. Существует ставшая классикой история про злого брата — близнеца.

Но когда мы упоминаем о настоящей жизни, то рассуждения о копировании звучат очень юно. Если бы мы говорили о девочках лет 10, которые ходят в одинаковой одежде и просят родителей купить такие же кроссовки, как и у одноклассницы, то это было бы уместно.

В юном возрасте действительно важна самоидентификация. Но если мы говорим о взрослых, реализованных людях, то это выглядит крайне надуманно.

— Как вести себя родителям, чтобы у старших детей не возникало ревности по отношению к младшим, или наоборот, если мы говорим о семье Фриске? В Интернете есть версия, что Наталья очень ревновала Жанну к родительскому вниманию.

— Детей нельзя сравнивать – ни с братом, ни с сестрой, ни с соседом, ни с племянником, ни с одноклассником, даже с самим собой в его возрасте. Ни с кем!

Как только ребенок понимает, что сравнение не в его пользу, он начинает думать, что его не любят.

Любят кого-то другого, даже если человек не относится к этой семье, допустим, если мы упоминаем одноклассника. В подобной ситуации появляется ревность, а это продукт низкой самооценки. Когда человек ревнует, он не верит в собственные силы.

Нужно всегда показывать ребенку, что он важен, ценен, именно таким, какой он есть, говорить, какие его черты нравятся родителям, чем он для них особенный. Нужно хвалить ребенка, оказывать ему свою поддержку и никогда ни с кем не сравнивать.

— Как человеку справиться со своей завистью, если он хотел реализовать себя в определенной сфере, например, стать артистом. И увидел, что эту мечту воплотил в жизнь его брат или сестра…

— Это вопрос из серии: «Может ли астероид упасть на планету земля?» Если мы говорим о ситуации, когда у человека было желание стать артистом, но оно не было подкреплено талантами, то это отдельный разговор. Артист – это та профессия, где нужно иметь определенные природные данные.

И если один ребенок эти данные имел и реализовал их, то теоретически здесь может возникать зависть, как и любое другое человеческое чувство. Все зависит от того, как воспитывался ребенок, какие ситуации возникали в семье. Может быть, юного человека толкали в творческую среду, а сам он не стремился туда.

Мы не знаем, почему Наталья, умея держаться на сцене и обладая примерно теми же данными, что и Жанна, не стала публичной личностью. Может, ей ближе другая стезя.

Но поскольку обе девочки музыкальные, родители подталкивали их к творческому пути. Но для одной из них, Жанны Фриске, это направление было органичным, а для другой, может быть, просто хобби.

Она попробовала себя в этом направлении профессионально, но удовольствия ей это не принесло. Или это не то, что человек ожидал. В общем, это все очень субъективно.