«Ты отвратителен»: Эмбер Херд сделала фотографию, опозорившую Джонни Деппа

Издание New York Post публикует новые подробности о скандальном суде, в котором Джонни Депп пытается уличить в клевете журналистов журнала Sun и планирует получить порядка 50 миллионов долларов. На этот раз суд получил довольно унизительную фотографию спящего актера, штаны которого были измазаны мороженым.

Как объяснил Депп, фото сделала его бывшая жена Эмбер Херд, исключительно чтобы унизить его. Актер объяснил, что после тяжелого 17-часового рабочего дня решил немного отдохнуть и поесть мороженое, однако в процессе не рассчитал своих сил и просто уснул. В результате лакомство растеклось по штанам Деппа.

«Она сказала посмотри, во что ты превратился, ты отвратителен», — вспомнил слова бывшей супруги Депп.

Фото можно посмотреть здесь.

Напомним, звезды поженились в 2015 году, но уже в 2016 актриса подала на развод, объяснив это тем, что муж избивал ее.