Девушка в красном: Седокова выбрала укороченную блузу с акцентом на декольте

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова с возлюбленным Янисом Тиммой отправилась за океан и почти неделю наслаждается отдыхом в Майами. Там звезда активно ищет дом на побережье, чтобы быть ближе к пляжу и чаще греться на солнышке. Как именно певица и баскетболист перебрались в Америку, они не комментируют, хотя воздушные границы до сих пор остаются закрытыми.

больше по теме «Беспредельщики»: Седокова с бойфрендом открыли пляжный сезон в Майами Несколько дней назад певица и ее возлюбленный улетели в США.

Первым делом артистка с бойфрендом открыли купальный сезон, запечатлевшись в плавательных костюмах на пустынном пляже. Певица поделилась откровенными снимками в личном Instagram.

А на этот раз девушка запечатлелась в одежде. Правда, не совсем скромной. Она выбрала красную блузу с глубоким декольте, из которого виднелся кружевной топ черного цвета.

«Топ очень красивый» — оценил в комментариях возлюбленный Седоковой.

К слову, не все наряды Седоковой – беспроигрышны. Недавно она предстала в комплекте с анималистичным принтом, который раскритиковала имидж-стилист Лина Дембикова.