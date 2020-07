Умер Грант Имахара — ведущий проекта «Разрушители мифов»

Умер Грант Имахара — бывший ведущий проекта «Разрушители мифов», ранее работавший моделистом в компании Industrial Light+Magic. Это случилось в минувший понедельник, 13 июля, сообщает издание Deadline. На момент смерти ему было 49 лет. Представитель компании Discovery подтвердил эту новость, но не сообщил подробностей.

Имахара был соведущим более чем 200 эпизодов шоу «Разрушители мифов», начиная с 3-го сезона в 2005 году и оставаясь в проекте до 2014 года.

I’m at a loss. No words. I’ve been part of two big families with Grant Imahara over the last 22 years. Grant was a truly brilliant engineer, artist and performer, but also just such a generous, easygoing, and gentle PERSON. Working with Grant was so much fun. I’ll miss my friend.

— Adam Savage (@donttrythis) July 14, 2020