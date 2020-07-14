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«Копия ведь»: Татьяна Брухунова похвасталась, что ее сравнили с Одри Хепберн

Молодая жена Евгения Петросяна давно соотносит себя с легендарными иконами стиля.

«Копия ведь»: Татьяна Брухунова похвасталась, что ее сравнили с Одри Хепберн
Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova/

Помощница и по совместительству молодая супруга 74-летнего Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, давно подчеркивает, что предпочитает одеваться не как все. Девушка выбирает наряды вразрез модному мейнстриму и ссылается на вкус признанных икон стиля — Одри Хепберн, Грейс Келли, Коко Шанель.

К радости Брухуновой, одна из подписчиц сообщила, что Татьяна и Одри Хепберн очень похожи. Жена Петросяна поспешила поделиться этим сравнением со всеми фолловерами. «Супруг сказал, копия ведь. Это его любимая актриса из «Римских каникул», — написала поклонница. За это Брухунова поблагодарила ее: «Спасибо!» и разместила скрин переписки в stories.

переписка Брухуновой с подписчицей. Фото:
Переписка Брухуновой с подписчицей. Фото: instagram.com/bruhunova/

Следом за этой публикацией Брухунова уже соотнесла себя с Коко Шанель, показав ее знаменитую цитату: «Своей манерой одеваться я вызывала насмешки окружающих, но в этом и состоял секрет моего успеха».

На стиль Брухуновой давно обратили внимание многие светские обозреватели. Среди подписчиков регулярно находятся те, кто боготворит свою любимицу и вдохновляется ею, а также хейтеры, критика которых регулярно выводит из себя возлюбленную Петросяна.

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