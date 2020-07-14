«Копия ведь»: Татьяна Брухунова похвасталась, что ее сравнили с Одри Хепберн

Помощница и по совместительству молодая супруга 74-летнего Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, давно подчеркивает, что предпочитает одеваться не как все. Девушка выбирает наряды вразрез модному мейнстриму и ссылается на вкус признанных икон стиля — Одри Хепберн, Грейс Келли, Коко Шанель.

К радости Брухуновой, одна из подписчиц сообщила, что Татьяна и Одри Хепберн очень похожи. Жена Петросяна поспешила поделиться этим сравнением со всеми фолловерами. «Супруг сказал, копия ведь. Это его любимая актриса из «Римских каникул», — написала поклонница. За это Брухунова поблагодарила ее: «Спасибо!» и разместила скрин переписки в stories.

Следом за этой публикацией Брухунова уже соотнесла себя с Коко Шанель, показав ее знаменитую цитату: «Своей манерой одеваться я вызывала насмешки окружающих, но в этом и состоял секрет моего успеха».

На стиль Брухуновой давно обратили внимание многие светские обозреватели. Среди подписчиков регулярно находятся те, кто боготворит свою любимицу и вдохновляется ею, а также хейтеры, критика которых регулярно выводит из себя возлюбленную Петросяна.