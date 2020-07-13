«Два чуда»: Стешу Маликову в мини-шортах запечатлели на пляже с подросшим братом

Дмитрий Маликов гордится тем, что у него дружная семья. Во время карантина он проводил время в особняке с женой Еленой Изаксон, а также дочкой Стефанией, которая учится в МГИМО, и двухлетним сыном Марком. Последние недели старшая наследница артиста активно занималась бизнесом. Она сдала сессию и выпустила коллекцию летних нарядов для девочек. Также наследница звезды устраивала фотосессии и встречалась с друзьями.

А на днях Стеша с семьей уехала отдыхать на море. Она поделилась снимком, который сделал кто-то из ее близких. Девушку запечатлели на пляже в джинсовых мини-шортах и розовом топе. Она играла со своим подросшим братом, который с интересом разглядывал песок. Марк был в футболке и панамке.

«Обожаю творчество Bob Marley, песни наполнены солнцем», — отметила дочка Маликова.

Многие поклонники восхитились трогательным семейным фото. 20-летняя дочка певца давно полюбилась пользователям сети. «Два ангелочка», «Какие вы красивые», «Как замечательно, что вы есть друг у друга», «Два чуда! Два ангелочка! Два солнышка! Две капельки воды!» — прокомментировали пост подписчики.

На отдыхе Стеша продолжила хвастаться летними образами. По всей видимости, она привезла с собой на курорт чемодан одежды. На новых фото дочка артиста позировала в белых брюках клеш и трендовой футболке с подплечниками. Она не стала укладывать волосы, позволив им виться. Не раз девушка признавалась, что от влаги у нее получается объемная прическа.

Фанаты оценили ее летний аутфит и стройную фигуру. «Красивая леди, Стешенька, фото прелесть», «Очень красиво! Ретро стиль в фото — однозначно твой на все 1000%», «Левушка», — прокомментировали пост подписчики.