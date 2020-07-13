Вся в папу: Кристина Асмус поделилась редким фото с родителями

Актриса увиделась с родителями. Некоторые поклонники были удивлены, что девушка пошла в отца, а не в маму.

Кристина Асмус часто оказывается в центре скандалов. Много шума вызвал фильм «Текст». А недавно все стали осуждать девушку за интервью, где она говорила о комплексах. У поклонников сложилось мнение, что актриса очень придирчивая.

А после карантина неожиданно она объявила о разводе с Гариком Харламовым. Многие стали подозревать, что это шутка, но супруги утверждают, что в скором временем обратятся в суд.

В последнее время Харламов все чаще проводит время с дочкой Анастасией. Шестилетняя девочка раньше мелькала в соцсетях мамы. По некоторым данным, юморист снимает дом недалеко от коттеджа, в котором живет его супруга с ребенком, поэтому часто видится с девочкой.

Похоже, что накануне в гостях у Асмус побывали ее родители. Как известно, она выросла в простой семье Игоря Львовича и Рады Мясниковых. У нее также есть три сестры — Екатерина, Ольга и Карина.

Ранее артистка призналась, что с мамой у нее непростые отношения. Она рассказывала, что находится с ней в ссоре уже давно, но хочет исправить ситуацию с помощью психолога.

«Я не хотела бы, чтобы какие-то неполноценные отношения были у моего ребенка с бабушкой, дедушкой. Я хочу это решить. Родители не вечны, они уже не такие молодые», — делилась она.

Похоже, что отношения начали теплеть. В соцсети она опубликовала редкое фото с мамой и папой. Асмус позировала рядом с родителями. «Пэрентс», — на английский манер написал она.

Многие поклонники сошлись во мнении, что Кристина пошла в отца. «Какой у вас папа харизматичный», «Кристина, так на папу вы похожи», «Мясниковы в сборе», «Кристина, какие добрые родители», «Красивые. Папа такой серьезный», — прокомментировали пост подписчики.