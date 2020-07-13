«Никогда не шла речь об ЭКО»: вдова Проскурина объяснила, почему у них не было детей

Виктор Проскурин скончался в конце июня этого года. Он лежал в больнице, но врачи не смогли спасти ему жизнь. У актера были проблемы с легкими. О смерти мужа его последняя жена Ирина Хонда узнала, когда находилась в Санкт-Петербурге. Тогда она только подстриглась почти налысо. Женщина не считает это совпадением. Они прожили вместе больше 10 лет. Избранница актера даже нашла общий язык с его единственной дочкой от первой жены Ольги Гаврилюк — Александрой.

больше по теме Вдова Проскурина добивается разрешения на публичное прощание с артистом Ирина Хонда надеется, что прощание с актером состоится при поклонниках.

Хонда рассказала, как прошли похороны Проскурина в передаче «Прямой эфир». Ей самой пришлось рассказать о смерти его наследнице.

«У меня с Сашей достаточно ровные теплые отношения. А у Виктора Алексеевича с Сашей были еще более теплые отношения. За эти 12 лет мы виделись лишь на публичных мероприятиях и пару раз дома. Но у них была такая нежность и любовь с Виктором Алексеевичем. Он подписал фото с дочкой сволочью, но это ничего не значит. У них есть история с этим словом. Они действительно друг друга любили», — поделилась Ирина.

Сама Саша трогательно рассказала о последнем разговоре с папой.

«Мы последний раз с ним созванивались за день до того, как он попал в больницу, по видеосвязи. Трогательно, долго. Он пошел, надел шляпу. Сказал: «Хочу, чтобы ты запомнила меня в шляпе». На следующий день я ему звонила, но он не взял трубку. А позже Ирина позвонила, рассказала, что он попал в реанимацию. Потом ему стало легче, его выписали в палату. Он был бодренький. Ирина позвонила ночью. Она просто сказал: «Твой папа умер». Знаете, такая наступила оглушительная тишина. Чувств никаких не было. Хочу, чтобы его помнили счастливым», — высказалась дочка актера.

Она отметила, что вместе они не были, но Проскурин был к ней очень внимательным и щедрым. После этого Хонда пояснила, почему у них с артистом не было общих детей. Она хотела стать мамой.

«Есть пары. Он бы с какой-то другой женщиной мог иметь ребенка, а я с каким-то другим мужчиной, а вместе не получается. Конечно, это было очень больно. Весь процесс выяснения «почему?» долог и унизителен, потому что он публичный человек, нужно всех просить, чтобы не рассказывали. Никогда не шла речь об ЭКО, о каких-то таких моментах. Он когда-то, 2-3 года назад, опять поднялась тема. «Не задалось и не задалось», — отвечала ему я. «Слушай, найди себе какого-нибудь мужчину, я тебе разрешаю. Я его усыновлю, никто об этом не узнает», — предложил он. Это надо так любить женщину, чтобы такое предложить. Я сказала, что не буду такое делать», — поделилась Хонда.

Позже она предложила актеру усыновить ребенка. Это предложение Проскурин обдумывал и в итоге сказал делать так, как подсказывает сердце. Однако Хонда виделась с детьми, но среди них не встретила того, кто бы мог стать ее ребенком.

«Сейчас получается, что я могу родить ребенка, но уже не от Виктора Алексеевича, а от другого мужчины», — добавила она.

По ее словам, Проскурин после смерти пришел к ней во сне и попросил, стать счастливой и родить ребенка. К слову, она призналась, что незадолго до трагедии они развелись. Влюбленные хотели уехать жить за границу, а это облегчило бы им оформление документов.