Илона Маска заподозрили в избиении актрисы Эмбер Херд

Как выяснилось, синяки на лице звезды мог оставить вовсе не Джонни Депп.

Неожиданный поворот образовался в конфликте между актером Джонни Деппом и его бывшей женой актрисой Эмбер Херд.

Как сообщает издание Daily Mail, на этот раз Илона Маска заподозрили в избиении актрисы.

Напомним, изначально Херд заявляла, что 21 мая 2016 года ее супруг Джонни Депп бросил в нее смартфон, в результате чего на ее лице остался синяк. Однако сотрудница пентхауса актера заявила, что сцену драки не видела, равно как и следов избиения на лице Херд. Но она точно уверена, что царапины и синяк на лице актрисы появились через неделю, вот только Деппа к тому времени уже не было в стране.

И тут в дело вступил сотрудник службы безопасности Алехандро Ромеро, который заявил, что именно тогда к Херд несколько раз приезжал Маск, тогда же на лице красотки и появились побои. Эти показания могут сильно изменить ход дела и полностью оправдать Деппа перед общественностью.

Актер Джонни Депп ранее подал в суд на издание The Sun, в котором было опубликовано подробное интервью его бывшей супруги Эмбер Херд, обвинявшей артиста в домашнем насилии