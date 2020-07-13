Плавал в озере в одежде и искал дочь: отец пропавшей актрисы из сериала «Хор» потерял себя от горя

Ная Ривера отправилась на прогулку по озеру с сыном, но внезапно исчезла.

Отец пропавшей актрисы, звезды сериала «Хор» Наи Риверы не справляется с горем.

Напомним, артистка пропала без вести еще 9 июля во время прогулки со своим четырехлетним сыном. Семья арендовала лодку и отправилась плавать на озеро Пиру. В какой-то момент ребенок заснул, а когда проснулся, мамы уже не было рядом.

Одиноко дрейфующую лодку заметили местные жители и вызвали спасателей. Когда те добрались до лодки и спросили у малыша, что же произошло, он лишь ответил, что мама решила поплавать.

Отец Наи Риверы, Джордж, плавал в озере в одежде в безуспешных попытках найти свою дочь. Дело в том, что власти округа Вентура, что в Калифорнии, объявили актрису утонувшей и изменили спасательную операцию на поиск тела. Уже известно, что найти женщину на дне будет трудно из-за мутной воды и обилия грязи, пишет издание Mirror.