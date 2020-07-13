«Наша Ева дает огня»: Подкаминская с двухлетней дочкой оделась в одном стиле и устроила танцы

Елена Подкаминская давно полюбилась зрителям. Актриса прославилась своей работой в сериале «Кухня», а недавно состоялась премьера нового сезона сериала «ИП Пирогова», в котором она сыграла главную роль. А вот о личной жизни девушка рассказывает нечасто. По ее стройной фигуре сложно догадаться, что актриса — многодетная мама. Она развелась с первым мужем бизнесменом Александром Пляцевым в 2015 году, от которого у нее есть дочка Полина.

Последние три года Елена счастлива с новым избранником Денисом Гущиным, которому уже подарила двух малышей. У актрисы подрастает еще одна дочка Ева, а в феврале этого года она родила сына Александра. Теперь все выходные девушка всегда посвящает наследникам.

А после карантина она решила отдохнуть с ними на природе. В соцсети Подкаминская поделилась трогательными кадрами с двухлетней Евой. Они оделись в одном стиле для прогулки.

Артистка предстала в резиновых сапогах, серых джинсах и джинсовой куртке. В подобном наряде позировала и ее подросшая наследница. Они даже устроили танцы у водоема. Елена решила рассказать, как девочка приняла рождение брата. По ее словам, не обошлось без сложностей.

«Наша Ева дает огня. Но и в этом есть плюсы: после бесконечного поиска креатива, «взрастив» самообладание и выдержку, остальные задачи кажутся ерундой. Что на этом пути помогает нам: самое основное — наполнение досуга моментами, когда все — только Еве, только для нее: прогулки с мамой и папой, хохот, объятия, танцы. Семейные традиции и ритуалы — на фото мы провожаем солнышко все вместе и стараемся делать это, по возможности, каждый вечер», — поделилась звезда.

Она добавила, что Ева постоянно получает поцелуи и объятия, не только от мамы, но и от папы. По ее мнению, важно объединять детей. Поэтому ее средняя дочка принимает участие в жизни брата и носит его на руках. Многие поклонники восхитились заботливой актрисой. Некоторые также оценили ее стильные образы с дочкой. «Господи, какая же она космическая», «Какой красивый ребенок!», «Очень трогательно! У Евы удивительные глаза, распахнутые на ваш мир», «Какие вы крутые», «Наряды бомбические», — прокомментировали пост подписчики.