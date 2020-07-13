Элла Траволта оплакивает смерть своей матери Келли Престон

Жена Джона Траволты, актриса Келли Престон умерла в минувшее воскресенье, 12 июля, после двухлетней борьбы с раком молочной железы. Представитель семьи Траволта сообщил журналистам, что решив сохранить свою борьбу в тайне, женщина некоторое время проходила медицинское лечение, поддерживаемая ее ближайшими родственниками и друзьями.

Она была яркой, красивой и любящей душой, которая глубоко заботилась о других, и дарила жизнь всему, к чему прикасалась. Ее семья просит вас понять их потребность в уединении в это время.

«Я никогда не встречала никого более смелого, сильного, красивого и любящего, чем ты. Любой, кому посчастливилось узнать тебя или когда-либо быть в твоем присутствии, согласится, что у тебя был свет, который никогда не переставал сиять, и он позволял всем вокруг чувствовать себя счастливыми. Спасибо, что ты всегда рядом, несмотря ни на что. Спасибо тебе за твою любовь. Спасибо за помощь и за то, что ты сделала этот мир лучше. Я так тебя люблю, мама» — написала дочь актеров Элла Траволта в своем аккаунте Instagram.