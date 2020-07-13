Сервис Disney+ оставил без цензуры голые ягодицы Хью Джекмана

В современном Голливуде все больше фильмов подвергаются цензуре. Например, компания HBO Max временно удаляла из своей библиотеки «Унесенных ветром», а Disney частенько вырезает целые куски из картин, чтобы ненароком не обидеть кого-то из зрителей.

Недавно в сервисе Disney+ появился фильм «Люди Икс: Дни минувшего будущего», который и вовсе не подвергся цензуре. Создатели стримингового сервиса решили даже не закрывать привычными размытыми квадратами голые ягодицы актера, которые появляются в кадре на несколько секунд. При этом в картине «Всплеск» цензура сработала на полную и там примерно такой же момент был скрыт заботливой цензурой.

В связи с этим актер Хью Джекман решил пошутить над не самой приятной тенденцией. Он не мог оставить без внимания такой значимый шаг и выложил пост в Instagram.