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«Папа в деле»: Аршавин впервые за четыре месяца встретился с детьми от Барановской после скандала

Истинные мотивы футболиста тут же раскрыла бывшая теща Андрея.

«Папа в деле»: Аршавин впервые за четыре месяца встретился с детьми от Барановской после скандала
Андрей Аршавин/Фото: https://www.instagram.com/p/B-CPm-yoIO8/

Экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин впервые за четыре месяца встретился со своими детьми от Юлии Барановской. Ранее в программе «Макарена» телеведущая посетовала, что ее бывший сожитель ни разу не появился на дне рождения сыновей и дочери и в целом свои отцовские обязанности выполняет плохо. Недавно Аршавин и вовсе требовал снизить размер алиментов с 300 тысяч рублей.

В выходные же Аршавин объявился и пригласил своих отпрысков покататься с ним на велосипеде. Видео с прогулки спортсмен обнародовал на личной странице в Instagram. В кадре все мальчики и дочь Яна с азартом крутят педали, радостно обгоняя друг друга на поворотах. Девчонка на фоне мальчиков выглядит этакой пацанкой в джинсах оверсайз, белой футболке. Впрочем, даже в таком виде она получает комплименты от фолловеров. «Писаная красавица», — сходятся во мнениях они. Самый старший сын Аршавина – Артем и вовсе вымахал ростом со знаменитого отца. Из-за этого узнать юношу со спины практически невозможно.

«Папа в деле», — емко подписал кадры Аршавин.

Примечательно, что спустя некоторое время истинную причину внезапного появления отца озвучила бывшая теща Аршавина и мама Алисы Казьминой. В комментариях она заявила, что футболист пытается «отбелиться» после скандала с порно-звездой Лолой Тейлор.

«Попытка показной реабилитации после групповухи. Вряд ли тебе это поможет», — заявила она. Оправдываться за случившееся Андрей перед общественностью не стал.

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