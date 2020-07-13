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«Можно песню поменяем?»: Дава показал свою неподдельную реакцию на песни Бузовой

Блогер не смог скрыть усмешки.

«Можно песню поменяем?»: Дава показал свою неподдельную реакцию на песни Бузовой
Ольга Бузова. Фото Владимира Веленгурина / КП.

Блогер Давид Манукян немало удивил своих подписчиков, выложив в Сеть видео со своей реакцией на песни благоверной. И нельзя сказать, что возлюбленный поющей телеведущей выражал в кадре восторг.

В объектив его фотокамеры попала Ольга Бузова, которая сидя в автомобиле рядом со своим парнем упоенно танцует под свою же песню «Водица». При этом Манукян откровенно усмехается, глядя в объектив камеры. Потом не выдерживает и говорит: «А можно мы песню поменяем? Или только твои слушать можно?»

«Выбрал, умей любить! Сердцем, душой, ну и ушами конечно! Никуда не деться!!!!!», «Ого! А интересно, Бузова видела это?», «Да уж, мог бы и не показывать это людям», — удивились фолловеры.

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