«Можно песню поменяем?»: Дава показал свою неподдельную реакцию на песни Бузовой

Блогер Давид Манукян немало удивил своих подписчиков, выложив в Сеть видео со своей реакцией на песни благоверной. И нельзя сказать, что возлюбленный поющей телеведущей выражал в кадре восторг.
В объектив его фотокамеры попала Ольга Бузова, которая сидя в автомобиле рядом со своим парнем упоенно танцует под свою же песню «Водица». При этом Манукян откровенно усмехается, глядя в объектив камеры. Потом не выдерживает и говорит: «А можно мы песню поменяем? Или только твои слушать можно?»
«Выбрал, умей любить! Сердцем, душой, ну и ушами конечно! Никуда не деться!!!!!», «Ого! А интересно, Бузова видела это?», «Да уж, мог бы и не показывать это людям», — удивились фолловеры.