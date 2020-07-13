«Можно песню поменяем?»: Дава показал свою неподдельную реакцию на песни Бузовой

Блогер Давид Манукян немало удивил своих подписчиков, выложив в Сеть видео со своей реакцией на песни благоверной. И нельзя сказать, что возлюбленный поющей телеведущей выражал в кадре восторг.

В объектив его фотокамеры попала Ольга Бузова, которая сидя в автомобиле рядом со своим парнем упоенно танцует под свою же песню «Водица». При этом Манукян откровенно усмехается, глядя в объектив камеры. Потом не выдерживает и говорит: «А можно мы песню поменяем? Или только твои слушать можно?»