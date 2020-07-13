«Переезжать не хотим»: Бородина похвасталась видами из новой квартиры в столице

Ксения Бородина похвасталась видами из новой квартиры в Москве. Телеведущая никогда не скрывала, что на качестве своей жизни предпочитает не экономить – знаменитость ездит на дорогой иномарке, каждый сезон путешествует за границу, а недавно обзавелась новым породистым котом взамен предыдущего питомца Шантика.

Вот уже несколько лет Бородина вместе с мужем – бизнесменом Курбаном Омаровым живут в доме в «Павловых озерах» — трехэтажная постройка площадью 216 квадратных метров включает в себя также столовую, 3 спальни, 3 санузла и 2 гардеробные комнаты. Изюминкой дома стала мраморная, черная лестница, перила которой отдекорированы металлическими вензелями. Помимо апартаментов в Подмосковье семья заведует еще несколькими квартирами, пара из которых уже на данном этапе принадлежит дочерям Бородиной – Теоне и Марусе. Объясняя покупку жилья, Ксения заявила, что не может предугадать, какие мужья достанутся ее девочкам, поэтому предпочитает заботиться об их будущем сама.

Сейчас же стало известно об очередных новых апартаментах Ксении. Бородина поспешила похвастаться открывающимся из окна видом на Москву-реку. Квартира знаменитости расположена на высоте и выходит на четырехполосную дорогу. Буквально в нескольких минутах есть детский сад и школа. Сама Ксения подметила, что сейчас площадь пустует.

«Живем мы только в Подмосковье и переезжать не хотим», — высказалась она.