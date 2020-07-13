Алекс Смерфит после обнародования своего диагноза уехал с дочкой Бони в Италию

До этого счастливый отец побывал с наследницей во Франции.

Недавно стало известно, что бывший гражданский муж Виктории Бони миллионер Алекс Смерфит уже два года тяжело болен. Врачи долго не могли поставить мужчине диагноз, бизнесмен же в это время тихо увядал. По словам светской львицы, у экс-супруга — болезнь Лайма.

Бывшая участница «Дома-2» призналась, что вся семья, включая ее и их дочь Анджелину молилась, за него. К счастью, Алекс сейчас чувствует себя намного лучше. Теперь мужчина старается проводить со своей наследницей все свободное время, радуясь каждой минуте.

Почувствовав себя лучше, он отправился с дочкой на морское побережье Франции, насладившись с ней водными прогулками.

А затем совершил путешествие в Италию в Портофино. Здесь он запечатлел свою обожаемую Анджелину на лодке, трогательно подписав кадр: «Время мороженого для счастливчиков».