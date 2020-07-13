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Алекс Смерфит после обнародования своего диагноза уехал с дочкой Бони в Италию

До этого счастливый отец побывал с наследницей во Франции.

Алекс Смерфит после обнародования своего диагноза уехал с дочкой Бони в Италию
Виктория Боня и Алекс Смерфит. Фото Global look press.

Недавно стало известно, что бывший гражданский муж Виктории Бони миллионер Алекс Смерфит уже два года тяжело болен. Врачи долго не могли поставить мужчине диагноз, бизнесмен же в это время тихо увядал. По словам светской львицы, у экс-супруга — болезнь Лайма.

Бывшая участница «Дома-2» призналась, что вся семья, включая ее и их дочь Анджелину молилась, за него. К счастью, Алекс сейчас чувствует себя намного лучше. Теперь мужчина старается проводить со своей наследницей все свободное время, радуясь каждой минуте.

Почувствовав себя лучше, он отправился с дочкой на морское побережье Франции, насладившись с ней водными прогулками.

А затем совершил путешествие в Италию в Портофино. Здесь он запечатлел свою обожаемую Анджелину на лодке, трогательно подписав кадр: «Время мороженого для счастливчиков».

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