«Гниду» из сериала «Кадетство» оштрафовали на крупную сумму

Актер Кирилл Емельянов, более известный всей стране по роли «Гниды» из сериала «Кадетство» был оштрафован на крупную сумму. Как сообщает Telegram-канал Mash, артист влез в драку с сотрудниками полиции и врачами, а также не стеснялся нецензурно оскорблять своих оппонентов. За такие проступки можно было лишиться 50 000 рублей, однако артиста оштрафовали всего на 20 000.

Теперь Емельянов в своем резюме может смело сделать новую приписку: «Оскорбление представителя власти, 319 УК РФ». Напомним, в марте этого года актер решил повеселиться и перебрал со спиртными напитками, компанию ему составляла красотка Екатерина Бобкова. В определенный момент от нахлынувших чувств артист потерял сознание, а его спутница испугалась и вызвала скорую. Но совсем не благодарностями встретил врачей актер, вместо этого он набросился на них с кулаками. Те вызвали полицию, но Емельянов не постеснялся оскорбить и сотрудников закона.

В результате суд закрыл дело присудив артисту штраф в 20 000 рублей, прокуратура с таким решением не согласилась и направила дело на пересмотр. Но итог остался прежним: сумма штрафа не изменилась.