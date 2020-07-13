«Это называется – счастье»: Эмин запечатлелся с тремя наследниками, заявив, что вновь готов стать отцом

Певец Эмин – счастливый отец четверых детей. От первого брака с дочкой президента Азербайджана Лейлой Алиевой у него трое наследников – Али и Микаил, а также приемная дочь Амина. От второй супруги Алены Гавриловой – одна, малышке Афине еще нет и двух лет.

После развода с последней женой музыкант числится в завидных холостяках. Но, может быть, его сердце уже не свободно? В личном блоге Агаларов сделал неожиданное заявление, запечатлевшись вместе с тремя детьми от первой благоверной.

«Ребята, мне вас МАЛО», — написал он.

«Вы ждете пополнения?», «Точно! Детей много не бывает!», «Дай, Аллах, еще больше таких чудесных, но выбери достойную. Не будет такой как первая, но все же…», — отметились под постом Эмина фолловеры.

Не удержался от комментария и Эммануил Виторган, отец взрослой дочери Ксении и сына Максима, а также двух маленьких дочек Клары и Этель, рожденных от сурмамы. Да к тому же дед пяти внуков и двух правнуков.