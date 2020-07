Неудачные выходные: внук Элвиса Пресли был найден мертвым

Бенджамин Кио, сын Лизы Мэри Пресли и внук Элвиса Пресли умер в минувшее воскресенье, 12 июля, в Калабасасе, что в штате Калифорния. На момент смерти ему было всего 27 лет.

Как сообщает издание Deadline, Кио скончался от огнестрельного ранения. Представитель Лизы Мэри Пресли, Роджер Видиновски, рассказал в своем заявлении, сделанном для СМИ, что дочка известного музыканта полностью убита горем, безутешна и опустошена, но пытается оставаться сильной для своих детей, 11-летних близнецов и старшей дочери Райли. Она обожала этого мальчика. Он был любовью всей ее жизни.

Нэнси Синатра, которая снималась вместе с Элвисом Пресли в фильме «Спидвей» в 1968 году, отправила через Twitter свои соболезнования для Лизы Пресли, заявив, что она знает Лизу с тех пор, как мама ее родила, но она никогда не думала, что в ее жизни будет такая сильная потеря.

Sweet, sweet princess, what a terrible tragedy. @LisaPresley I have known you since before your mama gave birth to you, never dreaming you would have pain like this in your life. I'm so very sorry. 💔😢 I'm here.

— Nancy Sinatra (@NancySinatra) July 12, 2020