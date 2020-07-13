«Особой дружбы с ним никогда не было»: Регина Дубовицкая высказалась о Евгении Петросяне

Как отметила звезда, у них всегда были при этом нормальные отношения.

Телеведущая Регина Дубовицкая в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что никогда не дружила с юмористом Евгением Петросяном. В далеком 1987 году именно он появился в первой программе «Аншлаг», бессменной ведущей которой она является.

«Особой дружбы с ним никогда не было. Были нормальные отношения. Раньше были хорошие отношения с Мишей Евдокимовым, с Кларой Новиковой, с Володей Винокуром, с Мишей Задорновым. Я, если честно, со всеми ссорюсь. Но всегда мирюсь». Регина Дубовицкая

Как добавила Регина Дубовицкая, к сожалению, многие ее друзья уже ушли из жизни. Ей очень плохо от этого.

Напомним, что Регина Дубовицкая в 1987 году стала вести программу «Аншлаг». Причем, как она сказала, ее начальство не хотело утверждать название. Они говорили, что слово иностранное и им не нравится. В итоге ей все же удалось их убедить. «Благодаря названию программа до сих пор пользуется популярностью», — заметила она.