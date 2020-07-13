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«Этому грейхаунду 64!»: Том Хэнкс и Рита Уилсон отпраздновали день рождения актера в Греции

Звезда «Форреста Гампа» недавно переболел коронавирусом.

«Этому грейхаунду 64!»: Том Хэнкс и Рита Уилсон отпраздновали день рождения актера в Греции
Том Хэнкс и Рита Уилсон. Фото: globallookpress

Том Хэнкс и Рита Уилсон находятся в отпуске. В субботу днем пара была замечена в Греции, чтобы отметить день рождения актера, которому в минувший четверг, 9 июля, исполнилось 64 года.

Хэнкс, который стал почетным гражданином Греции в декабре 2019 года, надел белое поло, черные шорты, солнцезащитные очки, белую шляпу и сандалии, сопровождая свой багаж рядом с Уилсон, которая выбрала черную рубашку и синие джинсы. Обе звезды были в защитных масках, сообщает издание People.

Хэнкс также поделился видео в Instagram, в котором он ныряет в бассейн, с подписью намекающей на недавно вышедший фильм.

«Этому грейхаунду 64!» — заявил актер, прыгая в бассейн.

В последние месяцы пара боролась с коронавирусом, находясь в Австралии. После полного выздоровления звезды продолжили самоизоляцию в Лос-Анджелесе.

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