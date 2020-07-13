Двигайся как Маша: маленькая дочь Кудрявцевой в милом топе зажигательно станцевала под Леонтьева

Маленькая дочь телеведущей Леры Кудрявцевой устроила зажигательные танцы под хит Леонтьева. Несколько дней назад знаменитость вместе с дочерью вернулась с отдыха на Южном взморье: всей семьей присутствующие купались в бассейне, дегустировали местные блюда, наслаждались тропическим теплом. Позже Кудрявцева призналась, что в какой-то момент не хотела даже возвращаться в Москву – настолько в Адлере было хорошо.

По приезду жену и дочь дома ждал глава семьи – хоккеист Игорь Макаров. Научившаяся танцевать Машенька на днях решила продемонстрировать папе свои умения и зажгла сначала под песню от Леонтьева «Все бегут», а затем под популярный трек от Моргенштерна «Кадиллак». Одетая в милый топ с изображением животных и в легинсы девочка с азартом двигала ручками и ножками в такт мелодии, а затем знаменитый папа решил помочь наследнице и присоединился к ней, задавая модные движения. Вскоре Машеньке потребовались зрители: специально для этого она усадила маму перед собой на стул и стала выдавать еще более качественный стиль.

Поклонники обожают наблюдать за тем, как дочь Леры взрослеет. Каждое видео с девочкой они встречают с энтузиазмом. «Ну просто загляденье!!!! Мама красавица, украшение нашего ТВ , Машенька чудесная, смышленая, просто глаз радуется», «Талантливая», «Куколка! Пупсик!», «Вы в танцах», «Какая серьезная и одновременно озорная», «Девчонка модная», — высказались они.