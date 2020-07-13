«Борька — бабник»: фанаты Лолиты отыскали кадр с ее жарким поцелуем с Моисеевым

Две звезды отечественной эстрады дружат много лет.

Поклонники певицы Лолиты на ее фанатской страничке в Instagram поделились редким кадром. На фотографии можно увидеть их любимицу рядом с музыкантом Борисом Моисеевым. Снимок получился очень ярким. Как известно, Лолита и Борис Моисеев — давние друзья. Судя по всему, кадр был сделан на каком-то концерте, где они вместе выступали.

«Борька — бабник. Самую эффектную певицу целует», «Ох, как жарко!» «Лолита и Моисеев самые яркие артисты на нашей эстраде», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что Борис Моисеев после перенесенного много лет назад инсульта перестал выступать. Сейчас певец много времени проводит в латвийской Юрмале, где отдыхает и поправляет здоровье.

Что касается Лолиты, то после развода с тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым она буквально расцвела. У певицы появился новый возлюбленный. С ним она проводит все свободное время. Об Иванове она предпочитает больше не вспоминать.