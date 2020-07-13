Поженятся ли Мирослава Карпович и Павел Прилучный: появилось видеопредсказание
Видео
Продают квартиры, пробуются в третий раз, тащат контрабас: что происходит за кулисами шоу…
Видео

«Борька — бабник»: фанаты Лолиты отыскали кадр с ее жарким поцелуем с Моисеевым

Две звезды отечественной эстрады дружат много лет.

«Борька — бабник»: фанаты Лолиты отыскали кадр с ее жарким поцелуем с Моисеевым
Фанаты Лолиты нашли снимок, как она целуется с Моисеевым/http://globallookpress.com/

Поклонники певицы Лолиты на ее фанатской страничке в Instagram поделились редким кадром. На фотографии можно увидеть их любимицу рядом с музыкантом Борисом Моисеевым. Снимок получился очень ярким. Как известно, Лолита и Борис Моисеев — давние друзья. Судя по всему, кадр был сделан на каком-то концерте, где они вместе выступали.

«Борька — бабник. Самую эффектную певицу целует», «Ох, как жарко!» «Лолита и Моисеев самые яркие артисты на нашей эстраде», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что Борис Моисеев после перенесенного много лет назад инсульта перестал выступать. Сейчас певец много времени проводит в латвийской Юрмале, где отдыхает и поправляет здоровье.

Что касается Лолиты, то после развода с тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым она буквально расцвела. У певицы появился новый возлюбленный. С ним она проводит все свободное время. Об Иванове она предпочитает больше не вспоминать.

архивное фото звездБорис МоисеевБорис Моисеев последние новостиДмитрий ИвановЛолитаЛолита последние новостиНовости google

Тэги

архивное фото звездБорис МоисеевБорис Моисеев последние новостиДмитрий ИвановЛолитаЛолита последние новостиНовости google
Loading...