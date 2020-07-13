«Навели шуму»: Моргенштерн устроил вечеринку в центре Москвы с пеной и полицейскими

Воскресенье в Москве ознаменовалось для поклонников рэп-направления очередным праздником под эгидой Моргенштерна и Элджея. Музыканты, которые несколько дней назад выпустили-таки клип на скандальный «Кадиллак» устроили для фанатов вечеринку в собственном фирменном стиле. На мероприятие молодые люди приехали на крыше иномарки, одетые в пляжные рубашки. С собой артисты привезли надувной бассейн, который впоследствии обрадовал не один десяток людей: в нем Моргенштерн устроил пенную вечеринку, сам принимая в ней активное действие.

Ситуация подогрелась, когда на место отжига приехали полицейские. Сначала силовики отозвали центральных персонажей на разговор, но позже напряженная обстановка разрядилась: сотрудники правопорядка достали мобильные телефоны и начали снимать все происходящее. Алишер и Элджей остались от произведенного эффекта в полном восторге: последний продолжал «расстреливать» присутствующих из ставшего знаменитым водяного пистолета.

«Все, кто подтянулся, — вы лучшие! И Петербург тоже наш. Навели шуму», — озвучил свое мнение по поводу организованного трэша один из героев вечера.

Напомним, ранее выход клипа стал поводом для скандала. По предварительным данным, после очередного дня съемок Элджей отписался от Моргенштерна в соцсетях, а затем заявил, что выхода видеоролика не будет из-за проблем с видеоплатформой. По итогу клип все же вышел с опозданием в несколько недель.