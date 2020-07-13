Гезлеме, осьминог и аппетитная форель: Нетребко показала кулинарные изыски, которыми потчуется в Бодруме

Анна Нетребко уже неделю отдыхает в Бодруме вместе с сыном Тьяго, мужем Юсифом Эйвазовым и родной сестрой Натальей.

Оперная дива уже приобрела завидный загар, полетала на парашюте, прокатилась на водном мотоцикле и освоила горки местного аквапарка. Не забыла певица и про исторические достопримечательности, появившись возле древних турецких мельниц в трендовом комплекте актуального лимонного оттенка, который рекомендовал этим летом Александр Васильев. К слову, ведущий «Модного приговора» приобрел и себе пиджак именно этого цвета.

Позже Анна Нетребко устроила фотосессию в желтой тунике на песке, впечатлив не только поклонников, но и стилиста Аллы Пугачевой — Игоря Гуляева.

Не удержалась на отдыхе Анна и от кулинарных изысков, которыми так славится Турция. Чем звезда потчуется в ресторане своего отеля элит-класса, она показала в личном блоге. На стол в этот день туристам подали жареных осьминогов, национальные лепешки гезлеме с острой начинкой, форель, запеченную в тесте, долму из баранины в дыне, раков, люля-кебаб в баклажанах, шашлык и восточные сладости.