Молодая жена 66-летнего Макаревича впервые разместила в соцсетях совместный кадр с музыкантом

Израильская жена музыканта Андрея Макаревича Эйнат Кляйн в Instagram поделилась серией фотографий с отдыха с мужем в Ростове Великом. Интересно, что на одном из кадров она запечатлена вместе с лидером «Машины времени». Это первый снимок с мужем, который появился на ее страничке в соцсетях.

Как отметила Эйнат Кляйн, ей наконец-то удалось воссоединиться с любимым человеком. Дорога заняла 17 часов. Девушка отсидела карантин и отправилась с супругом в путешествие по стране. Они съездили в Ростов Великий.

«Для меня красоты средней полосы — невероятная экзотика, покруче Африки, так как в России я никогда не жила и дальше Москвы, Питера и Эльбруса не путешествовала. А теперь мы спонтанно поехали в Ростов Великий и Переславль Залесский. Очень красиво. Очень величественно. Очень пасторально. Кажется, зимой должно быть еще красивее, когда у достаточно китчевой летней версии пейзажа появляется графичность, контрастность. В общем, глоток свежего воздуха среди четырех месяцев заточения. Счастье». Эйнат Кляйн

Напомним, что Эйнат Кляйн стала пятой женой музыканта. Ей сейчас 36 лет. Супруг старшее ее на 30 лет.