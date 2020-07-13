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Молодая жена 66-летнего Макаревича впервые разместила в соцсетях совместный кадр с музыкантом

Эйнат Кляйн отдохнула с супругом в Ростове Великом.

Молодая жена 66-летнего Макаревича впервые разместила в соцсетях совместный кадр с музыкантом
Жена Макаревича разместила их общий снимок/https://www.instagram.com/_einatklein_/

Израильская жена музыканта Андрея Макаревича Эйнат Кляйн в Instagram поделилась серией фотографий с отдыха с мужем в Ростове Великом. Интересно, что на одном из кадров она запечатлена вместе с лидером «Машины времени». Это первый снимок с мужем, который появился на ее страничке в соцсетях.

Как отметила Эйнат Кляйн, ей наконец-то удалось воссоединиться с любимым человеком. Дорога заняла 17 часов. Девушка отсидела карантин и отправилась с супругом в путешествие по стране. Они съездили в Ростов Великий.

«Для меня красоты средней полосы — невероятная экзотика, покруче Африки, так как в России я никогда не жила и дальше Москвы, Питера и Эльбруса не путешествовала. А теперь мы спонтанно поехали в Ростов Великий и Переславль Залесский. Очень красиво. Очень величественно. Очень пасторально. Кажется, зимой должно быть еще красивее, когда у достаточно китчевой летней версии пейзажа появляется графичность, контрастность. В общем, глоток свежего воздуха среди четырех месяцев заточения. Счастье».

Эйнат Кляйн

Напомним, что Эйнат Кляйн стала пятой женой музыканта. Ей сейчас 36 лет. Супруг старшее ее на 30 лет.

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Андрей МакаревичАндрей Макаревич последние новостизвёздная параИзраильРостов ВеликийЭйнат Кляйн
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