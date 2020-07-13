«Одно лицо с дедушкой»: Валентин Юдашкин запечатлелся с подросшими внуками в светлых пуловерах

Кутюрье не забывает о стиле даже на семейных прогулках.

56-летний Валентин Юдашкин прогулялся с подросшими внуками — двухлетним блондином Аркадием и четырехлетним русоволосым Анатолием. Кутюрье облачил мальчиков в уютные светлые пуловеры, не забыв примерить кардиган в том же стиле, составив семейный look.

Запечатлевшись в таком виде, модельер выложил фото в Instagram, впечатлив многих своих поклонников. Фолловеры заметили редкое сходство между родственниками.

«Полные Ваши копии! Прелесть», «Внуки — одно лицо с дедушкой», «Похожи на старшого!», «Три красавчика!», «Дедушка совсем молоденький! Так держать!», «Дедом как-то стыдно обозвать», «Господи, ну бывают же такие славные мальчики, просто прелесть и дедушка, и внучки!!!», «Счастливый дедушка. Красивые мальчишки», — прокомментировали почитатели таланта Юдашкина.

Отметим, что внуками счастливого дедушку наградила его единственная 30-летняя дочь Галина, которая работает фотографом. Она замужем за 32-летним Петром Максаковым, внуком знаменитой актрисы Людмилы Максаковой. Мужчина работает вместе с тестем бизнес-консультантом в его Доме моды.