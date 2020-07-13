Личный фотограф Аллы Пугачевой поделился фотографией звезды, сделанной скрытой камерой

Роман Родин на своей страничке представил уникальный кадр из прошлого.

Личный фотограф примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram разместил очередной раритетный кадр из прошлого. На снимке можно увидеть певицу, которая, судя по всему, готовится к выступлению.

«Это фото сегодня очень к месту. В день фотографа моя съемка скрытой камерой Аллы Пугачевой. Дело было в Питере в БКЗ «Октябрьский»! Девяностые годы прошлого столетия! Звучит, как мезозойская эра!» Роман Родин

Отметим, что за последнее время Роман Родин опубликовал целую серию снимков со звездами отечественной эстрады. Все кадры были сделаны в девяностых годах прошлого века.

Особое место, конечно, среди его снимков занимает Алла Пугачева. Родин, к примеру, заснял ее даже в купальнике на отдыхе в Болгарии. Заметим, что в те годы Примадонна жила с поп-королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым. Его снимки из XX века с огромной копной волос на голове также публиковал ранее Роман Родин.