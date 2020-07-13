Личный фотограф Аллы Пугачевой поделился фотографией звезды, сделанной скрытой камерой

Личный фотограф примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram разместил очередной раритетный кадр из прошлого. На снимке можно увидеть певицу, которая, судя по всему, готовится к выступлению.
«Это фото сегодня очень к месту. В день фотографа моя съемка скрытой камерой Аллы Пугачевой. Дело было в Питере в БКЗ «Октябрьский»! Девяностые годы прошлого столетия! Звучит, как мезозойская эра!»
Отметим, что за последнее время Роман Родин опубликовал целую серию снимков со звездами отечественной эстрады. Все кадры были сделаны в девяностых годах прошлого века.
Особое место, конечно, среди его снимков занимает Алла Пугачева. Родин, к примеру, заснял ее даже в купальнике на отдыхе в Болгарии. Заметим, что в те годы Примадонна жила с поп-королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым. Его снимки из XX века с огромной копной волос на голове также публиковал ранее Роман Родин.