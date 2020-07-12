Падение Полежайкина: актер из «Папиных дочек» случайно упал с крыши

Актер Михаил Казаков, более известный в России как Полежайкин из сериала «Папины дочки», совсем недавно перенес страшное падение. Как сообщает издание «7Дней», артист упал с 12-метровой высоты, в результате чего сломал обе ноги. Для примера, это почти трехэтажный дом. Казаков решил снять на камеру красоты Твери и забрался на крышу одного из зданий, чего делать явно не стоило. В результате приятная прогулка обернулась большими проблемами, после того как Михаил сорвался и рухнул на землю. Прохожие тут же вызвали скорую помощь, так что артист хотя и пострадал, но не фатально.

Ближайшие шесть месяцев актер проведет не на прогулках, а в больнице, а после его ждет долгий период восстановления и костыли. Однако Казаков не грустит и продолжает радовать своих подписчиков в Instagram новыми фото. На последнем артист вполне счастлив, улыбается и выглядит неплохо.