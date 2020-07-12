Роман с последствиями: в Сети появилась информация о бывшем возлюбленном Мирославы Карпович

Актриса встречалась с Игорем три года, но все же ушла к Прилучному.

За последние несколько недель на актрису Мирославу Карпович обрушилось столько известности, сколько не было, наверное, даже во время съемок в проекте «Папины дочки». Ну еще бы, по всему Интернету уже распространились слухи, что именно артистка стала причиной расставания звездной пары Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.

Всему виной беспечность знаменитостей, которые были замечены вместе на отдыхе у Черного моря. Как это принято у фанатов, многие уже обрушились с критикой на Прилучного, мол не успел расстаться, а уже завел новые отношения, непорядочно это! Однако куда меньше внимания уделяют личной жизни Мирославы Карпович, которая около трех лет состояла в отношениях с мужчиной по имени Игорь, который однако быстро исчез с горизонта после появления Прилучного в жизни актрисы.

Судя по сведениям издания Starhit, женщина была вполне счастлива, вместе со своим избранником она часто путешествовала по миру и даже подружилась с его мамой, часто оставляя приятные комментарии под ее фотографиями в социальных сетях. Однако все хорошее когда-нибудь заканчивается, и как только начался роман с Прилучным, отношения с Игорем быстро прекратились, несмотря на три года совместной жизни.

Павел в данный момент отказывается комментировать эту щекотливую тему.